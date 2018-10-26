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Расходы жителей мегаполисов мира

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Расходы жителей мегаполисов мира
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Квартира, продукты питания, одежда и даже кофе, - вот на что любят или вынуждены тратиться жители крупнейших городов: подробности смотрите в инфографике Sputnik.

На что жители мегаполисов мира тратят нажитое непосильным трудом и какие сферы являются, соответственно, самым прибыльным бизнесом, — ответ на этот вопрос можно найти в инфографике.

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Теги:
расходы, цены
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