Расходы жителей мегаполисов мира

На что жители мегаполисов мира тратят нажитое непосильным трудом и какие сферы являются, соответственно, самым прибыльным бизнесом, — ответ на этот вопрос можно найти в инфографике.
Квартира, продукты питания, одежда и даже кофе, - вот на что любят или вынуждены тратиться жители крупнейших городов: подробности смотрите в инфографике Sputnik.
На что жители мегаполисов мира тратят нажитое непосильным трудом и какие сферы являются, соответственно, самым прибыльным бизнесом, — ответ на этот вопрос можно найти в инфографике.
Концерн ВКО "Алмаз — Антей" в рамках гособоронзаказа передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Смотрите в инфографике, сколько ядерного оружия имеется в распоряжении стран.
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, сработало взрывное устройство. Больше десяти человек погибли, несколько десятков пострадали.
Если вы являетесь гражданином стран СНГ и хотите поступать в высшие учебные заведения России, смотрите инфографику Sputnik: только у нас - подробные правила и полная информация.
Сельские жители, у которых есть в собственности виноградники, отчаялись, потому что им пришлось в этом году продавать виноград всего за два лей за килограмм: увы, но это крайне низкая цена.
Актер театра и кино, народный артист России Николай Караченцов был актером от Бога: ему было подвластно все - он играл в театре, снимался в кино и выступал на эстраде и всегда показывал неожиданные грани своего непревзойденного таланта.
В Москве на 74 году жизни скончался народный артист России Николай Караченцов.
МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.
Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.
Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал первому вице-премьеру Александру Турчину о задачах, стоящих перед правительством.
Гражданин Грузии без визы въехал в Россию, чтобы встретиться с возлюбленной из Санкт-Петербурга.
Жителям Сухума решат, хотят ли они прямых выборов мэра столицы – свое мнение горожанам предстоит высказать на референдуме.
Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.
Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.
Перевести время на час назад могут на юге Казахстана. Проект постановления правительства вынесли на публичное обсуждение.
В Бишкеке разыскивается мошенник, который сдал в пункт обмена валюты более полумиллиона фальшивых рублей.
В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут попариться только те, кто официально зарегистрировал отношения в ЗАГСе.
Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.
Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.
МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.
Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.
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