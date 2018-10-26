Расходы жителей мегаполисов мира

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Работали много, а денег нет: что говорят фермеры об урожае винограда в этом году Сельские жители, у которых есть в собственности виноградники, отчаялись, потому что им пришлось в этом году продавать виноград всего за два лей за килограмм: увы, но это крайне низкая цена. 93

Театральный марафон легендарного Караченцова: каким мы его запомним Актер театра и кино, народный артист России Николай Караченцов был актером от Бога: ему было подвластно все - он играл в театре, снимался в кино и выступал на эстраде и всегда показывал неожиданные грани своего непревзойденного таланта. 131