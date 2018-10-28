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Российские звезды родом из Молдовы

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© Sputnik / Вадим Русу

Смотрите в мультимедийном подборке Sputnik, какие знаменитости имеют молдавские корни.

Представляем мультимедийную подборку Sputnik — российские звезды родом из Молдовы. 

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Теги:
российская эстрада, звезды, Молдова, Россия, Культура и искусство
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