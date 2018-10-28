Представляем мультимедийную подборку Sputnik — российские звезды родом из Молдовы.
Смотрите в мультимедийном подборке Sputnik, какие знаменитости имеют молдавские корни.
Представляем мультимедийную подборку Sputnik — российские звезды родом из Молдовы.
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Чемпионат мира по футзалу — FIFA Futsal World Cup — пройдет в 2020 году в Литве – в Европе соревнование в последний раз проходило в 1996 году.
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