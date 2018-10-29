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Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

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Крушение самолета в Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Несколько фрагментов человеческих тел и предметов было найдено на месте крушения, заявил ранее в понедельник представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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