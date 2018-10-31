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Кому больше всего доверяют жители Молдовы

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Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
© Sputnik / Вадим Русу

Какие СМИ в Молдове самые авторитетные - смотрите в инфографике Sputnik.

Опрос, проведенный в августе-сентябре 2018 года, показал, что российским СМИ доверяют 17 процентов жителей Молдовы.

Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья
© Sputnik / AlexTikhomirov
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А пресса стран ЕС, которой в Молдове обеспечен режим наибольшего благоприятствования, оказалась лишь на втором месте с 14 процентами.

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Румынским изданиям доверяют всего 10 процентов жителей Молдовы. А американским СМИ — которые у нас официально провозглашены эталоном, символом и знаменем демократии — доверяют и вовсе семь процентов аудитории.

Это исследование было проведено организацией, которая финансируется за счет западных грантов. Более того, оплачено — Шведским агентством международного развития (SIDA), действующим в ЕС.

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