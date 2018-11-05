Эволюция iPhone 2018

Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого айфона — в инфографике Ria.ru.
Как менялись популярные гаджеты с момента появления на рынке первого айфона — смотрите в инфографике.
Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого айфона — в инфографике Ria.ru.
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