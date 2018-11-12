Ученые сходятся во мнении, что рост конкретного народа зависит прежде всего от генетики: многие отмечают, что на этот показатель влияют также образ и уровень жизни и климат - впрочем, смотрите инфографику Sputnik и убедитесь сами.

Портал Worlddata.info составил рейтинг наций, исходя из физических данных людей 129 стран. Анализировались показатели веса и роста мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Выяснилось, что самые высокие люди живут в Европе, а самые грузные - заселяют острова, преимущественно Тихого океана — Ниуэ, Тонга и Самоа. В Африке, Южной и Юго-Восточной Азии (в Лаосе, Бангладеш, Мадагаскаре, Восточном Тиморе, Непале) живут люди с самым маленьким средним весом, отмечают наши коллеги из Sputnik Эстония.

Самый высокий показатель среднего роста — у мужчин из Нидерландов (1,83 м). За ними со средним ростом выше 181 см следуют представители сильного пола из Бельгии, Эстонии, Латвии и Дании.

Самые высокие представительницы слабого пола живут в Латвии и Нидерландах (1,69 м). Почти не отстают от них и женщины из Эстонии и Чехии. В среднем их рост составляет 168 см — они на целых 20 см выше самых низкорослых женщин планеты.

Такие данные подтверждают и исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые сходятся во мнении, что рост конкретного народа зависит прежде всего от генетики. Многие отмечают, что на этот показатель влияют также образ и уровень жизни и климат. Есть теория, которая объясняет высокий рост северян тем, что для выживания им нужно больше сил, чем южанам. Крупному человеку в менее благоприятных для существования условиях выживать легче.

Южанам же, наоборот, удобнее быть невысокими. Самые низкорослые люди, кстати, заселяют Южную Америку, Африку и Азию.