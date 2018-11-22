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Корь в Молдове: как не подхватить заразу

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Корь
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В Молдове сохраняется желтый код опасности в связи с угрозой распространения кори: смотрите в инфографике Sputnik, каковы меры профилактики заболевания.

С начала года в Молдове зафиксировано 326 случаев кори. Бурная вспышка заболеваемости произошла в августе, когда за один месяц к врачам обратились более двухсот заболевших.

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Казалось, что с наступлением осени вспышку инфекции удалось локализовать — в октябре было зарегистрировано всего девять новых случаев болезни. Однако итоги ноября показывают, что победа над корью еще далека.

Случаи кори были зафиксированы в следующих районах: Чадыр-Лунгский (164 случая), Вулканештский (35), Дрокиевский (21), Сорокский (21), Унгенский (20), Кишинев (16), Тараклийский (12), Кагульский (10), Кантемирский (10), Окницкий (7), Ниспоренский (4), Глодянский (3), по одному случаю — в Хынчештском и Рышканском районах, а также в Тирасполе.

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