Все, что нужно знать о ядерном оружии

В мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия: смотрит в инфографике Sputnik, кто и чем угрожает миру.

Ядерное оружие относится к оружию массового поражения (наряду с биологическим и химическим оружием).

По данным Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, в мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, а также земля почувствовала на себе более двух тысяч ядерных испытаний.

Идеальный способ свести угрозу к минимуму — это избавить планету от такого оружия.

До сих пор было разработано и подписано множество международных договоров, нацеленных на сокращение запасов ядерного оружия. Последний из них — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — подписан в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.