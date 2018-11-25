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Все, что нужно знать о ядерном оружии

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Ядерное оружие – какое, где и сколько
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В мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия: смотрит в инфографике Sputnik, кто и чем угрожает миру.

Ядерное оружие относится к оружию массового поражения (наряду с биологическим и химическим оружием). 

По данным Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, в мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, а также земля почувствовала на себе более двух тысяч ядерных испытаний.

Идеальный способ свести угрозу к минимуму — это избавить планету от такого оружия.

До сих пор было разработано и подписано множество международных договоров, нацеленных на сокращение запасов ядерного оружия. Последний из них — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — подписан в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу.  Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония. 

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