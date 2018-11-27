Валютные поступления: факты и цифры

Следует отметить, что 83.9% из них были осуществлены посредством систем денежных переводов (в долларах США, евро и российских рублях), в основном, без открытия банковских счетов, а 16.1% - банковские переводы (в разных валютах) через системы SWIFT, представленные в валовом объёме, отмечается в пресс-сообщении Нацбанка Молдовы.

© Sputnik / Alexander Kryazhev У науки нет границ: что придаст импульс в отношениях Молдовы и России

Общий объем переводов (пересчитанных в долларах США) в третьем квартале 2018 года снизился на 1.8% по сравнению с третьим кварталом 2017 года (320.59 млн. долл. США). Колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США (график 1) обусловили увеличение переводов в третьем квартале 2018 года на 0.2 процентных пункта. Фактически (исключая влияние обменного курса при пересчете переводов по обменному курсу соответствующего периода предыдущего года), переводы снизились на 2.0 процента. Этот показатель обусловлен увеличением трансфертов в евро на 13.3%, а также снижением трансфертов в долларах США и рублях, соответственно на 11.4% и 22.7%. Таким образом, в третьем квартале 2018 года валютная структура переводов была следующей: долл. США – 136.79 млн., евро – 153.73 млн., российские рубли – 20.95 млн. и другие валюты 3.20 млн. График 1 отражает влияние изменения обменных курсов долл. США/евро и долл. США/рубль на объемы ежемесячных переводов физическим лицам.

В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц (график 3), следует отметить трансферты из Российской Федерации, сумма которых составила 87.01 млн. США или 27.7 % от общего объема трансфертов (на 7.4 процентных пункта меньше по сравнению с третьим кварталом 2017 года). При этом, 98.3% общей суммы трансфертов из России были осуществлены посредством систем денежных переводов, остальные 1.7% были осуществлены с использованием платёжной системы SWIFT. Также следует отметить переводы из Израиля – 16.7% (52.56 млн. долл. США), из Италии - 12.2% (38.29 млн. долл. США), США – 8.6% (26.97 млн. долл. США), Германии – 6.8% (21.32 млн. долл. США), Соединённого Королевства – 5.8% (18.21 млн. долл. США), Франции – 3.8% (11.92 млн. долл. США), Чехии – 1.3% (4.15 млн. долл. США), Испании – 1.3% (4.09 млн. долл. США), Португалии – 1.1% (3.62 млн. долл. США), Румынии – 1.0% (3.17 млн. долл. США), Польши – 1.0% (3.17 млн. долл. США), Турции – 1.0% (3.12 млн. долл. США), Бельгии – 0.8% (2.48 млн. долл. США), Кипра – 0.6% (1.82 млн. долл. США), Канады – 0.5% (1.50 млн. долл. США), Объединённых Арабских Эмиратов – 0.4% (1.41 млн. долл. США), Украины – 0.4% (1.29 млн. долл. США) и Казахстана – 0.4% (1.13 млн. долл. США). Денежные переводы из вышеупомянутых 19 стран (включая Россию) составляют 91.3% (287.21 млн. долл. США) от всех трансфертов в Республику Молдова.