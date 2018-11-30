Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Дополнительными выходными днями в следующем году станут 30 апреля, 10 мая и 26 августа. Отработать их планируется 13 апреля, 18 мая и 17 августа.

© Sputnik / Владимир Астапкович В следующем году в Молдове добавятся новые выходные дни

Таким образом, бюджетники будут отдыхать в течение пяти дней на Пасху, которая выпадает в следующем году на 28 апреля, и 1 мая – в Международный день трудящихся. Выходные продлятся с субботы, 27 апреля, по четверг, 2 мая. Другие мини-каникулы из четырех дней ждут бюджетников спустя неделю после первых. Они начнутся с четверга 9 мая, когда в Молдове отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы. Следующие продолжительные выходные у жителей Молдовы намечены в конце августа. Бюджетники уйдут на выходные с 24 августа и будут отдыхать до 28 августа. Затем они вернутся на два дня на работу – это 29 и 30 августа, а уже в пятницу, 31 августа, когда в республике отмечают День языка, у них опять будет отдых.

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