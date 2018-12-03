Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Смотрите инфографику Sputnik: у кого в Молдове самые высокие зарплаты, а у кого - самые маленькие.

По статистике, по-прежнему самые высокие заработки отмечены у представителей информационно-коммуникационного сектора — чуть больше 14 тысяч леев (порядка 830 долларов по текущему курсу Нацбанка страны).

© Sputnik / Miroslav Rotari Кому в Молдове с 1 декабря повысили зарплату

Следом расположились работники финансового и страхового секторов — около 12 тысяч леев (примерно 700 долларов). В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли представители сектора производства и обеспечения электричеством и теплоэнергией, газом, горячей водой — в среднем зарплата здесь составляет 11,3 тысячи леев (порядка 660 долларов).

Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около 3,5 тысячи леев (порядка 205 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, немногим больше превышает пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а в сфере здравоохранения и соцзащиты — порядка шести тысяч леев (примерно 355 долларов).

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В третьем квартале этого года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 507,3 лея, что на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В бюджетном секторе в среднем получают пять тысяч 624,8 лея, а в реальном — шесть тысяч 845,1 лея. При этом рост отмечен и по той, и по другой категории.

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