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"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или упадок

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Жилье в Молдове 2018
© Sputnik / Вадим Русу

Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в уходящем году.

В период с января по сентябрь 2018 года в Молдове были сданы в эксплуатацию 3 тысячи 930 жилищ (квартир и индивидуальных жилых домов) общей площадью 315 тысяч квадратных метров, что на 20,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco
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Такие данные представило Национальное бюро статистики.

В городской среде сданы в эксплуатацию 3 тысячи 456 жилых помещения общей площадью 256,9 тысячи квадратных метров, или на 29,4% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

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В сельской местности – 474 жилых дома общей площадью 58,1 тысячи квадратных метров, что на 81,6% больше, чем в прошлом году.

По региональному профилю сократилось количество сданных в эксплуатацию жилых помещений в следующих регионах: в Кишиневе – на 28,4%, в центральных районах – на 1,8%, в Гагаузии – на 0,2%. 

В то же время рост был зарегистрирован в северном регионе (на 53,2%) и на юге (на 6,8%).

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Теги:
самые дорогие квартиры в Кишиневе, цены на квартиры, жилье
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