В каком возрасте в разных странах выходят на пенсию

Смотрите в инфографике Sputnik, в каком возрасте выходят на пенсию мужчины и женщины в странах СНГ.

Во многих странах постепенно повышается пенсионный возраст для мужчин и женщин.

© Sputnik / Ирина Ляхова В Приднестровье намечается повышение пенсий и зарплат

В Молдове, например, те, кто выходят на пенсию, должны знать, что мужчины выходят на пенсию по достижении 62 лет и 4 месяцев при наличии страхового стажа 33 года и 6 месяцев, а женщины - при достижении 58 лет, имея страховой стаж 30 лет и 6 месяцев.

Напоминаем, власти Молдовы решили поэтапно увеличить и уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Стандартный пенсионный возраст 63 года будет установлен для мужчин начиная с 1 июля 2019 года, а для женщин — с 1 июля 2028 года. Достижение данного возраста будет происходить путем ежегодного повышения стандартного возраста выхода на пенсию.

Как обстоят дела в странах СНГ?

Смотрите инфографику, которую подготовили коллеги из Sputnik Казахстан.

К примеру, в Таджикистане 20 лет — это минимальный стаж для мужчин, при котором они имеют право получать трудовую пенсию по возрасту (от 63 лет и выше). Женщинам нужно проработать не менее 15 лет и быть старше 58 лет, чтобы уйти на пенсию.

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В Кыргызстане также право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет.

А в России сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет.