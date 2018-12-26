Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги

Республика входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания.

Есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Нет денег на отдых: в Молдове больше тратят на продукты>>>

Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Впрочем, на траты на питание вне дома влияют исторические привычки населения – известно, что жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в тапас-барах и кафанах.