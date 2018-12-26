13:11 26 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.63
Поиск
Инфографика

Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги

Получить короткую ссылку
4910

Новости

Все новости
Все новости
На что тратят деньги жители Молдовы
© Sputnik / Вадим Русу

Республика входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания.

Есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Нет денег на отдых: в Молдове больше тратят на продукты>>>

Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Впрочем, на траты на питание вне дома влияют исторические привычки населения – известно, что жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в тапас-барах и кафанах.

По теме

Кротенко: правительство может спасти молдавскую экономику
Слово об экономике Молдовы - деньги мигрантов и лавандовое масло
Теги:
еда, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Еще инфографика

  • Как продлить век живой новогодней елки
    Последнее обновление: 17:11 25.12.2018
    17:11 25.12.2018

    Как продлить век живой новогодней елки

    После покупки новогодней елки обычно встает вопрос, как сохранить ее до конца праздников. Рекомендации, которые помогут продлить ее жизнь, а вместе с ней и ощущение волшебства в доме, собраны в инфографике Sputnik.

    111
  • Новогодний пазл.
    Последнее обновление: 22:45 18.12.2018
    22:45 18.12.2018

    Новогодний пазл - собери свой персонаж

    Собери Новогодний пазл. Примите участие в увлекательной игре на Sputnik: создайте своего новогоднего персонажа и поделитесь поздравлением с наступающим Новым годом в социальных сетях.

    41
  • Гололед
    Последнее обновление: 13:17 17.12.2018
    13:17 17.12.2018

    Как не получить травму в гололед

    В Молдове в разное время суток плюсовые значения температуры сменяются минусовыми. Это приводит к тому, что передвигаться по улицам становится крайне сложно из-за слоя льда.

    296
  • Огнестрельное оружие в Молдове
    Последнее обновление: 10:06 17.12.2018
    10:06 17.12.2018

    Как часто в Молдове стреляют

    Преступление и наказание: статистические данные по нарушениям закона, совершенным в нашей стране с применением огнестрельного оружия.

    197

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
Колбаска плохая, она убегает
Бутерброд, который доставил проблемы ребенку, - забавное видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться