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Как продлить век живой новогодней елки

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Как сохранить новогоднюю елку дольше
© Sputnik /

После покупки новогодней елки обычно встает вопрос, как сохранить ее до конца праздников. Рекомендации, которые помогут продлить ее жизнь, а вместе с ней и ощущение волшебства в доме, в инфографике Sputnik.

По словам лесоводов, хуже всего сохраняются елки, срубленные при плюсовой температуре. Отличить их на елочных базарах несложно — они сплющенные и плоские.

© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Те же деревья, которые срезали в мороз, наоборот, пушистые, с ровными неполоманными ветками. Зеленая сетка на елке — повод насторожиться, так продавцы маскируют поврежденные или слежавшиеся экземпляры. Если во время покупки нельзя ее снять и посмотреть, что внутри, лучше остановиться на другом дереве.

Если нет возможности нарядить елку сразу после покупки, не стоит держать ее в теплом помещении, лучше сразу поставить на балкон. В комнате дерево следует располагать подальше от батарей, оптимальная температура для него — 18-20 градусов.

Помещение нужно регулярно проветривать и увлажнять — для ели важно, чтобы вода была не только в подставке, но и в воздухе. Самым стойким новогодним деревом лесоводы называют сосну, самым пахучим — пихту, самым красивым — ель, при условии, что у нее правильно сформирована крона.

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Теги:
Новый год, ель
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