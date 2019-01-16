Важно знать: как не заболеть гриппом

Конец зимы и начало весны - это время начала частых простудных заболеваний как у взрослых, так и у детей.
Именно в этот период важно не упустить ухудшения состояния и получить адекватное лечение.
Медики бьют тревогу: кому больше всего стоит опасаться гриппа>>>
Есть так называемый показатель токсичности – если началось заболевание резко, за пару часов поднялась высокая температура и появилась невыносимая головная боль, до рвоты, боль, усиливающаяся при свете, отсутствие аппетита и невозможность приподняться с постели – то это не обсуждается, пациент должен приехать к врачу. То же и в случае, если за несколько дней в состоянии человека нет позитивной динамики.
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