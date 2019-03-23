Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Владельцы электрокаров (особенно новички и гости города) не знают, где кроме своего дома можно подзарядить электромобиль. Инфографика Sputnik Молдова им в помощь!
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Электромобили давно проникли на дороги Кишинева, и с тех пор их число неуклонно возрастало: это привело к тому, что в городе началось развитие инфраструктуры для электромобилей. Смотрите в инфографике Sputnik, где в молдавской столице подзарядить авто.
Владельцы электрокаров (особенно новички и гости города) не знают, где кроме своего дома можно подзарядить электромобиль. Инфографика Sputnik Молдова им в помощь!
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Чтобы определить содержание алкоголя в крови, используют алкотестер: это довольно точный прибор, показаниям которого можно доверять. Смотрите в инфографике Sputnik, как быстро выводится алкоголь из организма.
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Конституционный суд Молдовы утвердил результаты консультативного референдума, прошедшего 24 февраля: подробности смотрите в инфографике Sputnik.
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