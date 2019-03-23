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Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

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Станции для зарядки электромобилей
© Sputnik / Vadim Rusu

Электромобили давно проникли на дороги Кишинева, и с тех пор их число неуклонно возрастало: это привело к тому, что в городе началось развитие инфраструктуры для электромобилей. Смотрите в инфографике Sputnik, где в молдавской столице подзарядить авто.

Владельцы электрокаров (особенно новички и гости города) не знают, где кроме своего дома можно подзарядить электромобиль. Инфографика Sputnik Молдова им в помощь! 

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Теги:
авто, Молдова, Кишинев
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