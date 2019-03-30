Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Ритм современной жизни для всех, кто держит пост, не позволяет полностью изменить режим и отказаться от привычной нагрузки.
Организму по-прежнему нужны силы, чтобы работать, учиться, заниматься спортом. Да и просто для того, чтобы бороться с весенним авитаминозом.
Можно ли во время Великого поста пить кофе: успокаивающий ответ священника>>>
Чем можно заменить мясо и рыбу, яйца, и молочные продукты? Что приготовить, чтобы получить достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов? Смотрите в инфографике Sputnk.
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