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Как кола влияет на организм

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Кола и организм
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Смотрите в инфографике, что происходит с нашим организмом при употреблении одной баночки колы.

В первые 10 минут сахар из колы производит мощнейший удар по организму. В обычном случае такая передозировка сахара вызывает рвоту, но так как кола очень хитрая смесь, она содержит фосфорные кислоты, которые предотвращают рвоту. Из-за такого необычного эффекта некоторые родители считают колу полезной и дают её своим детям при расстройствах желудка. Но на самом деле ребёнку становится только хуже.

В течении 20 минут организм пытается противостоять сахарной передозировке и происходит мощный выброс инсулина в кровь, печень расщепляет сахар и преобразует его в жир.

В течении 40 минут кофеин содержащийся в коле полностью усваивается организмом. Повышается давление в ответ на увеличение выброса печенью сахара в кровь. В мозге блокируются аденозиновые рецепторы, что способствует подавлению сонливости. Зрачки расширяются.

К 45 минутам увеличивается производство гормона допамина, стимулирующего центр удовольствия мозга. Подобным действием обладают некоторые наркотики, в частности героин.

Через час после употребления колы фосфорная кислота ускоряет метаболизм путём связывания в кишечнике кальция, цинка и магния. Эффект усугубляется огромной дозой сахара и искусственных подсластителей. Начинает действовать мочегонный эффект кофеина. Кальций, вымытый из костей и ослабивший их выводится вместе с мочой. Вместе с кальцием выходят магний, цинк, натрий и вода.

Уже на 65-ой минуте организм начинает испытывать острый недостаток сахара от чего вы испытываете вялость и раздражение, недостаток сахара сменяет недостаток кофеина чувствуется усталость и слабость. Организм потерял больше жидкости, чем получил вместе с колой. Весь сахар усвоен организмом.

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