Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Независимые эксперты назвали страны с худшими и лучшими дорогами в мире: был составлен рейтинг стран, в основу которого лег главный критерий - качество дорог.

Список был составлен независимыми экспертами в рамках исследования по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов.

В рейтинг вошли 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от 1 до 7.

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На первом месте среди лучших дорог мира оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), набравшие 6,4 балла. На втором Сингапур (6,3 балла). Замыкает тройку лидеров Швейцария (6,3 балла).

Также в топ-10 вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6,0 баллов), Португалия (6,0 баллов), Австрия (6,0 баллов) и США (5,7 балла).

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Из стран бывшего СССР лучшими признаны дороги в Азербайджане, Литве и Эстонии. Молдова вошла в десятку стран с наихудшими дорогами.

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