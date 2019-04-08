10:29 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Инфографика

Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Получить короткую ссылку
71 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Дороги
© Sputnik / Вадим Русу

Независимые эксперты назвали страны с худшими и лучшими дорогами в мире: был составлен рейтинг стран, в основу которого лег главный критерий - качество дорог.

Список был составлен независимыми экспертами в рамках исследования по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов.

В рейтинг вошли 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от 1 до 7.

Стадион Динамо в Кишиневе
© Sputnik / Nicu Goncear
Масштабный ремонт: как преобразуется спортивный клуб "Динамо" в Кишиневе

Пластиковая Молдова: одноразовые пакеты и бутылки убивают природу и здоровье>>>

На первом месте среди лучших дорог мира оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), набравшие 6,4 балла. На втором Сингапур (6,3 балла). Замыкает тройку лидеров Швейцария (6,3 балла).

Также в топ-10 вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6,0 баллов), Португалия (6,0 баллов), Австрия (6,0 баллов) и США (5,7 балла).

Границы между странами будут становиться все прозрачнее>>>

Из стран бывшего СССР лучшими признаны дороги в Азербайджане, Литве и Эстонии. Молдова вошла в десятку стран с наихудшими дорогами.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Ремонт дорог в столице: какую улицу придется объезжать
Власти Молдовы выделят около трех миллиардов леев на ремонт дорог
Теги:
рейтинг, дороги
Правила пользованияКомментарии


Еще инфографика

  • Кола и организм
    Последнее обновление: 10:55 05.04.2019
    10:55 05.04.2019

    Как кола влияет на организм

    Смотрите в инфографике, что происходит с нашим организмом при употреблении одной баночки колы.

    433
  • Опасные страны для журналистов
    Последнее обновление: 08:54 02.04.2019
    08:54 02.04.2019

    Самые опасные страны для журналистов

    Многие журналисты ставят свою жизнь под угрозу ради репортажа о гражданской войне или природной катастрофе: смотрите в инфографике Sputnik, какие государства считаются самыми опасными для представителей масс-медиа.

    137
  • Замена продуктов во время поста
    Последнее обновление: 12:25 30.03.2019
    12:25 30.03.2019

    Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

    Смотрите в инфографике Sputnik, чем можно заменить во время поста скоромные продукты, чтобы получить достаточное количество белков, жиров и углеводов.

    335
  • Сколько газа Россия поставляет в Европу
    Последнее обновление: 12:11 27.03.2019
    12:11 27.03.2019

    Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

    Смотрите в инфографике Sputnik, какие объемы "голубого топлива" поставляет Россия в европейские страны.

    191

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
LIVE: Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!" - четвертый выпуск
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться