Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Молдова входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания. Жители страны тратят 43,4% бюджета на продукты.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — 8,7% бюджета. Далее идут Великобритания (10%), Нидерланды (10,6%), Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария (у всех — менее 12%). Подробности - в инфографике.

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