Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Прогнозы показывают, что к 2050 году нашу страну покинет почти 45% населения: Молдова - самая быстро пустеющая страна в Европе. А к 2100 году количество жителей может снизиться на 53,8 %. Подробности - в инфографике Sputnik.

Молдова продолжает терять население, причем темпы потерь уже давно вызывают беспокойство у молдавских демографов.

© Sputnik / Раду Прока Сколько молдаван будет жить на Земле в 2100 году

В 2100 году на Земле будет жить более 11 миллиардов человек. Это последние данные демографического отдела ООН.

Численность человечества увеличится почти на 40%. Вместе с тем динамика изменения количества населения у нас в стране вызывает у экспертов серьезные опасения уже сейчас.

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В представленном рейтинге Fastmaps - численность населения, которая рассчитывалась с помощью "коэффициента прироста населения".

Этот коэффициент – "скорость, с которой количество населения в популяции увеличивается в данный период времени, выраженный в виде доли от первоначальной популяции".

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