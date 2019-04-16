Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Молдова продолжает терять население, причем темпы потерь уже давно вызывают беспокойство у молдавских демографов.
В 2100 году на Земле будет жить более 11 миллиардов человек. Это последние данные демографического отдела ООН.
Численность человечества увеличится почти на 40%. Вместе с тем динамика изменения количества населения у нас в стране вызывает у экспертов серьезные опасения уже сейчас.
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В представленном рейтинге Fastmaps - численность населения, которая рассчитывалась с помощью "коэффициента прироста населения".
Этот коэффициент – "скорость, с которой количество населения в популяции увеличивается в данный период времени, выраженный в виде доли от первоначальной популяции".
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