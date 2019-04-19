Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Смотрите в инфографике Sputnik, какие страны признаны наиболее благоприятными и безопасными для жизни.

Эксперты издания Global Finance составили рейтинг самых безопасных стран мира.

При составлении рейтинга учитывалось определенное количество критериев, начиная от темпов экономического развития и заканчивая уровнем жизни людей. При этом в расчет брались абсолютно все детали, которые в той или иной степени характеризуют конкретное государство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Главное - безопасность: ОГА проверяет авиакомпании после запрета на полеты в ЕС

Специалисты оценивали и вероятность природных катаклизмов, и возможность военного конфликта, а также уровень преступности, террористической угрозы и экономическую стабильность государств.

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Самой безопасной в Евросоюзе оказалась Финляндия, за ней следуют Португалия и Австрия.

Хуже всего ситуация с безопасностью обстоит в Греции, Болгарии и Италии.

Подробности в инфографике Sputnik Литва.

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