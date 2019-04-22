Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Граждане Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников. По данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.
Как правило, жители нашей страны, которые работают за границей, имеют двойное гражданство.
В инфографике Sputnik наглядно объясняется, что означают цвета паспортов различных государств, а также - какой из них самый редкий и почему.
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В мире приняты четыре основных цвета паспортов, и у каждого государства есть свои причины для выбора цвета обложки данного документа.
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