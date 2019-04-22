10:47 22 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.14
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Инфографика

Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Получить короткую ссылку
63 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Какого цвета бывают паспорта

Что означают цвета паспортов различных государств, а также - какой из них самый редкий и почему: смотрите в инфографике Sputnik.

Граждане Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников. По данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.

Как правило, жители нашей страны, которые работают за границей, имеют двойное гражданство. 

Паспорт, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Важно знать о новых правилах: кто в Молдове может бесплатно получить паспорт

В инфографике Sputnik наглядно объясняется, что означают цвета паспортов различных государств, а также - какой из них самый редкий и почему.

Сколько стоит в 2019 году молдавский биометрический паспорт>>>

В мире приняты четыре основных цвета паспортов, и у каждого государства есть свои причины для выбора цвета обложки данного документа.

В инфографике Sputnik Азербайджан объяснил читателям, что означает каждый из четырех цветов паспорта, а также рассказал, какой из них самый редкий и почему.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове вводятся новые цены на выдачу паспорта и удостоверения личности
Важно знать о новых правилах: кто в Молдове может бесплатно получить паспорт
Правила пользованияКомментарии


Еще инфографика

  • Самые безопасные страны ЕС
    Последнее обновление: 07:02 19.04.2019
    07:02 19.04.2019

    Рейтинг самых безопасных стран ЕС

    Смотрите в инфографике Sputnik, какие страны признаны наиболее благоприятными и безопасными для жизни.

    242
  • Население Молдовы
    Последнее обновление: 08:29 16.04.2019
    08:29 16.04.2019

    Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

    Прогнозы показывают, что к 2050 году нашу страну покинет почти 45% населения: Молдова - самая быстро пустеющая страна в Европе. А к 2100 году количество жителей может снизиться на 53,8 %. Подробности - в инфографике Sputnik.

    717
  • Сколько молдаване тратят на еду
    Последнее обновление: 09:30 14.04.2019
    09:30 14.04.2019

    Сколько в Молдове тратят на еду

    Молдова входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания.

    323
  • Букурия
    Последнее обновление: 10:30 13.04.2019
    10:30 13.04.2019

    Пионеры молдавского джаза: оркестр "Букурия"

    На фольклорной основе построена вся современная молдавская эстрада: от поп-музыки до рока. Но вначале был джаз...

    1620

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Туризм для любителей острых ощущений: самые жуткие места мира - фото
Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!" - шестой выпуск
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться