Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Что означают цвета паспортов различных государств, а также - какой из них самый редкий и почему: смотрите в инфографике Sputnik.

Граждане Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников. По данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.

Как правило, жители нашей страны, которые работают за границей, имеют двойное гражданство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Важно знать о новых правилах: кто в Молдове может бесплатно получить паспорт

В инфографике Sputnik наглядно объясняется, что означают цвета паспортов различных государств, а также - какой из них самый редкий и почему.

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В мире приняты четыре основных цвета паспортов, и у каждого государства есть свои причины для выбора цвета обложки данного документа.

В инфографике Sputnik Азербайджан объяснил читателям, что означает каждый из четырех цветов паспорта, а также рассказал, какой из них самый редкий и почему.

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