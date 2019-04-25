Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Женщины в Евросоюзе живут на 5,4 года дольше, чем мужчины. Но часть этого времени женщины проводят с ограниченной активностью, а мужчины большую часть жизни остаются здоровыми. Подробнее - в инфографике Sputnik.

В среднем в ЕС европейским женщинам отведено 64,2 здоровых года жизни, а европейцам 63,5 года. Это 77% и 81% продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

© Sputnik / Nicu Goncear Сколько будут получать молдавские пенсионеры после 1 апреля

Дольше всех в ЕС остаются здоровыми жители Швеции - 73,3 года для женщин, 73 года для мужчин. А меньше всех - латвийцы - 54,9 года для женщин и 52,3 года для мужчин, то есть почти на двадцать лет меньше, чем шведы.

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В Молдове количество пенсионеров (по возрасту) составляет более 530 тысяч человек, при этом число работающих пенсионеров - порядка 75 тысяч.

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