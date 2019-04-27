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Как готовят куличи на Пасху

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (74)
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Как приготовить пасхальные куличи
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Пасхальный кулич - особый, "праздничный" вид выпечки, который готовят из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара. Смотрите инфографику Sputnik.

С домашним куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в доме все будет благополучно. Испокон веков хозяйки не жалели для своих куличей самых лучших продуктов: каждая хотела, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым. Теста всегда замешивали много, ведь на Светлую седмицу было принято ходить в гости и щедро угощать друг друга свежими куличами. Рецепты куличей передавались из поколения в поколение.

И сегодня пасхальные куличи, приготовленные по старинным рецептам, получаются вкусными и долго не черствеют. Создание кулича сродни таинству. Тесто для кулича капризное и требует бережного отношения: оно не любит сквозняков, громких звуков, резких перепадов температур.

Иногда в тесто для кулича добавляют дополнительные ингредиенты – изюм, орехи, цукаты, мед, лимонную цедру, шоколад, разнообразные специи (кардамон, мускатный орех, корицу, гвоздику, ваниль) и даже коньяк.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (74)

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Теги:
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