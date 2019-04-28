Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Пасха в 2019 году выпала на 28 апреля. Подготовка к Пасхе для христианина заключается в соблюдении Великого Поста. Самое главное во время поста – не только воздерживаться от определенного типа пищи, но примириться с обидчиками, молиться. Если человек не постился, это не значит, что на Пасху ему запрещено войти в храм. Пасха – праздник и для постящихся и для тех, кто пришел в храм впервые.
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