Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соревнования пройдут за два дня до официальной церемонии открытия.
Наибольшее количество медалей будет разыграно в "Суперсубботу" и "Золотое воскресенье" - 1 и 2 августа.
Полное расписание предстоящих состязаний смотрите в инфографике Sputnik Казахстан.
Спортсмены различных видов спорта уже начали борьбу за путевки на соревнования.
Так, Международная Федерация дзюдо (IJF) опубликовала олимпийский рейтинг-лист стран, которые ведут борьбу за лицензии на Игры-2020.
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