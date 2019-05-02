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Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

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Олимпиада 2020: расписание
© Sputnik

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года: смотрите в инфографике Sputnik расписание соревнований.

Соревнования пройдут за два дня до официальной церемонии открытия.

Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Наибольшее количество медалей будет разыграно в "Суперсубботу" и "Золотое воскресенье" - 1 и 2 августа.

Полное расписание предстоящих состязаний смотрите в инфографике Sputnik Казахстан.

Спортсмены различных видов спорта уже начали борьбу за путевки на соревнования.

Так, Международная Федерация дзюдо (IJF) опубликовала олимпийский рейтинг-лист стран, которые ведут борьбу за лицензии на Игры-2020.

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