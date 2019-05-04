Как удивляла Молдова на "Евровидении" в разные годы

Sputnik предлагает вспомнить, кто представлял Молдову на "Евровидении" в разные годы: смотрите нашу инфографику.

В этом году международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Израиле. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал — 18 мая. Представительница Молдовы выступит в Тель-Авиве во втором полуфинале 16 мая.

Анна Одобеску выйдет на сцену третьей. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер).

Анна Одобеску: я уверена, что мы прорвемся в финал Евровидения>>>

Также выступят на этом этапе участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

В финале проголосуют представители всех стран-участниц. Мнение жюри и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

Предлагаем вспомнить, кто участвовал в популярном песенном конкурсе от Молдовы.

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