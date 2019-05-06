Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения.

Sukhoi Superjet 100 был разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 года. SSJ100 сертифицирован АР МАК, европейской EASA и несколькими национальными авиационными властями.

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