Действия при пожаре в самолете - советы

Экстренные ситуации периодически возникают везде - даже на таком безопасном виде транспорта, как самолеты. Эти рекомендации позволят сберечь здоровье и жизнь в случае возгорания и экстренной посадки.

Многие часто пользуются воздушным транспортом, отправляясь в командировку или на отдых. Однако даже налетавшие не один десяток тысяч километров пассажиры вряд ли смогут похвастаться знаниями о том, как вети себя в случае экстренной ситуации на борту, к примеру такой, как пожар.

В инфографике Sputnik - основные рекомендации для пассажиров в случае ЧС на борту.

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