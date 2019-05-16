Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщили эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года.

"В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", - отмечает институт.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2018 году вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия опустилась в рейтинге на шестое место.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Впервые с 2010 года расходы США выросли на 4,6% и составили 649 миллиардов долларов.

"Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующими за США в рейтинге SIPRI", - отмечается в заявлении института.

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По словам директора Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран, "рост военных расходов США был обусловлен реализацией с 2017 года новых программ по закупкам оружия при администрации Трампа".

Второе же место занял Китай, на долю которого приходятся 14% мировых военных расходов.

При этом самый высокий процентный прирост из 15 стран с крупнейшими военными расходами в мире приходится на Турцию (24%).

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