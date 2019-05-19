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Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
© Sputnik / Вадим Русу

Смотрите в инфографике Sputnik, каков военный потенциал нашей страны.

Молдова вскоре должна отказаться от обязательной военной службы, армия страны должна пополняться только контрактниками - эта инициатива появилась в марте 2018 года. 

Борис Гамурарь
© Sputnik / Osmatesco
Гамурарь: профессиональная армия в Молдове – это миф

Внедрять ее должны постепенно и таким образом, чтобы к 2020 году молодежь была освобождена от обязательного призыва в молдавские вооруженные силы. 

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В возможности перевода армии на контрактную основу сомневается экс-министр обороны Борис Гамурарь. По его мнению, существует целый срез проблем в наших вооруженных силах, которые не позволят реализовать идею, обсуждаемую уже не один десяток лет.

"Для Молдовы профессиональная армия – это миф. Что за солдат, который не тренировался. Наши молодые люди не могут три раза подтянуться на турнике, раньше в армии мы таких называли "сухой колбасой", - сказал экс-министр.

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Теги:
Молдова, Армия
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