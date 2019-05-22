БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Sputnik публикует график экзаменов на степень бакалавра в 2018-2019 учебном году.

В Молдове началась экзаменационная пора. По приказу министра образования, культуры и исследований Моники Бабук, выпускные экзамены для учащихся начальных классов пройдут до четверга, 23 мая.

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По окончании гимназического цикла обучения экзамены пройдут с 3 по 13 июня 2019 года.

Первый экзамен состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

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Экзамены на степень бакалавра утверждены на период с 5 по 22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке дети напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

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