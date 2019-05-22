10:14 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
БАК

БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

© Sputnik / Вадим Русу
Инфографика
Получить короткую ссылку
7710

Sputnik публикует график экзаменов на степень бакалавра в 2018-2019 учебном году.

В Молдове началась экзаменационная пора. По приказу министра образования, культуры и исследований Моники Бабук, выпускные экзамены для учащихся начальных классов пройдут до четверга, 23 мая. 

Школа в селе Тараклия Каушанского района
© Sputnik / Nicu Goncear
Вместо школы - фабрика: почему дети села Тараклия учатся в непригодных условиях

По окончании гимназического цикла обучения экзамены пройдут с 3 по 13 июня 2019 года.

Первый экзамен состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

В школах Приднестровья отменят плату за учебники и за рабочие тетради>>>

Экзамены на степень бакалавра утверждены на период с 5 по 22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке дети напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Высшее образование в России - бесплатно и престижно
Высшее образование в России для молдавских абитуриентов
Теги:
бакалавр, Молдова, учеба
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться