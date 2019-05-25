Как защититься от укуса клеща

Обитают клещи, вопреки расхожему мнению, не на деревьях, а в траве - максимум на высоте до одного метра. Смотрите в фотоленте Sputnik, чем опасны укусы клещей и какие заболевания они переносят.

С наступлением весны и лета в лесной полосе появляются клещи, они представляют серьезную угрозу для человека и животных, поэтому следует соблюдать определенные меры безопасности, чтобы избежать неприятных последствий укуса.

Лесной клещ – это кровососущий паразит небольшого размера, который после попадания на тело животного или человека находит подходящий участок кожи и впивается в него.

© Sputnik / Константин Чалабов Еще немного, и они начнут атаковать: как уберечь себя от укуса клещей

Самки обычно находятся на теле жертвы не менее шести дней, а самцы – 3-4 дня. В этот период, благодаря насыщению кровью, тело паразита может увеличиться в размере в 120 раз. При этом непосредственно сам укус лесного клеща жертва не ощутит, и все благодаря слюне паразитов, которая сводит на нет чувствительность болевых рецепторов. Именно из-за этого не удается обнаружить клеща на своем теле сразу же.

Обитают клещи, вопреки расхожему мнению, не на деревьях, а в траве. Находятся они обычно на высоте до одного метра. Клещи любят прятаться на обратной стороне листа. Они ведут выжидательную тактику: как только появится возможность, они тут же переберутся на одежду и, поднимаясь, постараются найти удобный для себя оголенный участок кожи.

Часто клещи прячутся на волосистой части головы, за ушами, в области подмышек, а также в паховой области и на внутренней поверхности бедер.

Чем опасны укусы клещей и какие заболевания они переносят, смотрите в инфографике.

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