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Космическая одиссея Леонова и Беляева

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Первый в истории человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов празднует 30 мая 85-летний юбилей. Познакомьтесь с 3D-реконструкцией этого уникального события.

Алексей Леонов — легендарный советский космонавт, вышедший 18 марта 1965 года в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, 30 мая Леонов отмечает юбилей — ему исполнилось 85 лет.

Смотрите 3D-реконструкцию выхода Алексея Леонова в открытый космос, переговоры экипажа "Восхода-2" во время полета, нештатные ситуации, с которыми столкнулись космонавты на орбите, доза радиации, полученная Леоновым при работе в безвоздушном пространстве, а также другие интересные факты из истории этой легендарной научной миссии — в инфографике Ria.ru.

С космическим кораблем космонавта связывал фал длиной 5,35 метра – стальной трос и электрические провода для связи с Беляевым и передачи на борт корабля данных медицинских наблюдений и технических измерений.

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Космическая одиссея Леонова и Беляева
Космическая одиссея Леонова и Беляева

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