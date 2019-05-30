Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

Власти Литвы, Латвии и Эстонии известны своими антироссийскими заявлениями и стремлением препятствовать работе российских СМИ, а также тех иностранных журналистов, которые не поддерживают такую позицию балтийских правительств.

Гонениям подвергаются не только подразделения агентства Sputnik во всех трех странах Балтии, но и сотрудники других российских средств массовой информации, а также иностранные журналисты, которые относятся к России нейтрально или положительно. Подробности – в инфографике Sputnik Литва.

Напомним, что последний случай притеснения произошел на днях в Вильнюсе, где в аэропорту задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Его обыскали и допросили по прилете из Москвы. В частности, представители литовских властей интересовались работой редакции, источниками новостей и контактов.

Похожая ситуация с иностранными журналистами характерна и для Молдовы. Ранее власти неоднократно не разрешали въезд в республику сотрудникам российских СМИ. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля 2018 года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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