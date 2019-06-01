Главные цифры и интересные факты о детях Молдовы

Ко Дню защиты детей Sputnik собрал основные данные о том, как живут в Молдове дети, и сколько их появилось на свет в последнее время.

Согласно данным Национального бюро статистики, на 1 января 2019 года число детей в Молдове составляло 669,6 тысячи. То есть каждый пятый гражданин страны еще не достиг 18-летнего возраста.

В 2018 году в нашей стране появились на свет 32,6 тысячи малышей. Этот показатель на 4,3% ниже зарегистрированных в 2017 году данных.

По статистике, в Молдове рождается больше мальчиков – 107 к 100 девочкам.

К концу 2018 года в образовательные учреждения ходили 149,5 тысячи детей. Цифра практически не изменилась по сравнению с показателями 2017 года.

Дошкольные образовательные учреждения стало посещать больше малышей. Если в 2014 году 83,9% детей ходили в детские сады и ясли, то к 2018 году цифра выросла до 87,7% от общего числа малышей этого возраста.

Больше всего в Молдове семей с одним ребенком – 53,7%. С двумя детьми – 34,5%, с тремя и более – 11,8%.

Многодетные семьи (от 3 детей) чаще всего живут в сельской местности. Это три четверти таких семей.

Доходы ячеек общества с детьми ниже, чем бездетных семей. В среднем в 2018 году располагаемый доход на человека составлял 2 тысячи 52,6 лея. Причем, он разнится в зависимости от количества детей. В семьях с одним ребенком он равен 2 тысячам 351,3 лея, а в многодетных семьях – 1 тысяче 411,5 лея.

Основной рацион детей составляют хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и мясные изделия, молоко и молочные продукты, картошка и овощи, фрукты и ягоды.

В городах дети больше едят продуктов, богатых протеинами, а в селах – хлебобулочные изделия.

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