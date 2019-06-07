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Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

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Защищаем себя на отдыхе
© Sputnik / Nicolai Kibich

Какие лекарства взять с собой на море - смотрите в инфографике Sputnik.

Сегодня все туристы, собираясь за границу, покупают страховые полисы, но при этом берут с собой и лекарства. И это правильно! За рубежом важно надеяться не только на страховку, но и самого себя. Какие лекарства взять с собой на море - смотрите в инфографике Sputnik.

Но собираясь в путешествие, будет правильным сходить перед поездкой к врачу и посоветоваться со специалистом, что именно  следует взять с собой в дорогу. Также нужно знать, что на некоторые психотропные лекарства нужно иметь рецепт, иначе вас могут не пустить в самолет.

ЖКТ. Смена климата, воды и пищи практически у каждого путешественника может вызвать дискомфорт, как в кишечнике, так и в желудке. Поэтому при себе необходимо иметь абсорбирующие препараты, в том числе и простой активированный уголь, а также средства от диареи. В любой поездке можно подхватить ротавирусную инфекцию, и тогда пригодятся так называемые кишечные антибиотики, пробиотики и препараты для улучшения пищеварения. В багаже также должны быть жаропонижающие, капли в нос. Они помогут легче пережить взлет и посадку, если капнуть их до взлета. Если вы страдаете аллергией и у вас есть специальные препараты, то не забудьте взять их с собой.

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Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

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