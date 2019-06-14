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Топ советов, как правильно защититься от жары

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Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как можно спастись от жары и сберечь свое здоровье.

В Молдове до 16 июня действует "желтый код" метеоопасности из-за жары. Согласно предупреждению Госгидрометеослужбы страны, "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов по Цельсию".

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Помощь в жару
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Не исключено, что такой температурный режим сохранится надолго. Спасатели уже установили на улицах ряда городов реабилитационные пункты. Они есть в пяти секторах Кишинева, а также в Унгенах, Хынчештах, Каушанах и Комрате. Еще предстоит установить такие же палатки в Бельцах и Кагуле. График работы этих точек - с 11.00 до 18.00.

Только за первые сутки их работы за помощью обратились почти 2,4 тысячи человек

Как правильно себя защитить от жары, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

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