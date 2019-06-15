Политический кризис преодолен: в Молдове больше нет двоевластия

Конституционный суд пересмотрел свои решения, теперь в Молдове, как и положено, один кабмин и действующий парламент. Смотрите в инфографике Sputnik, кто возглавляет высший законодательный орган, а кто будет принимать решения в правительстве.

После трех месяцев неудачных переговоров Партия социалистов и блок ACUM пришли к общему знаменателю по поводу работы в рамках парламентского большинства.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд (КС) республики на прошлой неделе признал эти решения незаконными.

Однако уже 15 июня КС отменил свои решения от 7-9 июня.

"В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Решение КС от 15 июня, как уточнили в инстанции, "должно стать источником социального мира и поддержания правового государства, демократии и гарантировать адекватные рамки защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью".

"После аннулирования решений КС от 7-9 июня парламент, руководимый Зинаидой Гречаной, получает статус конституционного парламента, а принятые им и правительством Майи Санду до сих пор нормативные акты также получают законную силу", - говорится в сообщении КС.

Решение инстанции окончательное, вступает в силу с момент принятия и не может быть обжаловано.

Таким образом, высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Сегодня кабмин Майи Санду провел свое первое заседание в Доме правительства, которое еще накануне блокировали сторонники Демпартии.

Смотрите в инфографике Sputnik, кто возглавляет высший законодательный орган, а кто будет принимать решения в правительстве.

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