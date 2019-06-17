Самые опасные летние продукты - в жару надо быть начеку

Именно летом фиксируется пик отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта, в помощь читателям Sputnik публикует инфографику, которая рассказывает о самых опасных летних продуктах.

Согласно предупреждению Госгидрометеослужбы страны, "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию".

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В такую погоду надо пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнечный диск находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Что касается питания, стоит отказаться от соленой пищи и мяса, а, напротив, отдавать предпочтение рыбе и овощам.

Также в жаркую погоду необходимо устраивать разгрузочные дни.

Пища должна быть легко усвояемой и не вызывающей гнилостных процессов, потому что жара их только усиливает.

Лучше всего устраивать разгрузочные дни белково-углеводные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110-130 граммов на прием пищи, и 3-5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный. И соблюдать питьевой режим, советуют врачи.

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