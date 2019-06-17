Самые опасные летние продукты - в жару надо быть начеку

Согласно предупреждению Госгидрометеослужбы страны, "на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию".
Топ советов, как правильно защититься от жары>>>
В такую погоду надо пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнечный диск находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Что касается питания, стоит отказаться от соленой пищи и мяса, а, напротив, отдавать предпочтение рыбе и овощам.
Также в жаркую погоду необходимо устраивать разгрузочные дни.
Пища должна быть легко усвояемой и не вызывающей гнилостных процессов, потому что жара их только усиливает.
Лучше всего устраивать разгрузочные дни белково-углеводные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110-130 граммов на прием пищи, и 3-5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный. И соблюдать питьевой режим, советуют врачи.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK