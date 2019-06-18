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Сколько денег находится в обращении в Молдове

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Сколько денег находится в обращении в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu

Как выглядит структура национальной валюты Молдовы в обращении - смотрите в инфографике Sputnik.

Исходя из данных Национального банка Молдовы, самая популярная отечественная купюра в республике - "1 лей". Доля этой банкноты в общем объеме составляет 31,8%. На втором месте по популярности - банкнота номиналом в 200 леев, а на третьем - 100 леев.

Всего в обращении в Молдове свыше 1,126 млрд. купюр и монет на общую сумму 23,753 млрд. леев против 1,08 млрд. штук на 21,036 млрд. леев в 2017 г.

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