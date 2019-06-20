Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

Вторые Европейские игры стартуют в столице Белоруссии 21 июня и продлятся до 30 июня. В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.
В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов:
- Борьба – 12 представителей. Это Денис Балаур, Игорь Бешляга, Виорел Бурдужа, Николай Чебан, Александр Киртоакэ, Виктор Чобану, Шамхан Жабраилов, Андрей Перпелица, Мариана Кердивара, Эмилия Кырыку, Юлия Леорда и Анастасия Никита.
- Бокс – 10 спортсменов, среди которых Василий Белоус, Николае Бунеску, Виктор Карапчевский, Андрей Кирьяков, Дорин Букша, Дмитрий Галагоц, Виктор Вакула, Андрей Затушевский, Алексей Заватин, Кристина Кравченко.
- Самбо – 7 спортсменов. Это Серджиу Ослобану, Денис Такий, Сабина Артемчук, Виктория Болохан, Наталья Будяну, Мариана Донос, Паулина Ешану.
- Дзюдо – 5 человек. Вадим Бунеску, Денис Виеру, Ион Наку, Виктор Стерпу, Никон Заборощук.
- Гребля – 5 представителей. Олег Нуца, Илие Опря, Олег Тарновский, Даниела Кочу, Мария Олэрашу.
- Велоспорт – 5 человек. Владислав Коротас, Кристиан Райляну, Вячеслав Руснак, Андрей Врабий, Арман Гарибян.
- Бадминтон – 2 спортсмена. Это Кристиан Савин, Влада Гынга.
- Стрельба из лука – 2 представителя. Это Александра Мырка, Дан Олару.
- В пулевой стрельбе и настольном теннисе у Молдовы по одному участнику - Андрей Альферин и Андрей Пуцунтика, соответственно.
К слову 10 видах спорта разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио.
На первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015 году, молдавские спортсмены завоевали три медали усилиями борцов. Петр Янулов выиграл серебро, а Александр Киртоакэ и Светлана Саенко – бронзовые награды.
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