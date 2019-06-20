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Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

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Молдова на вторых Европейских играх
© Sputnik / Moldova

Смотрите в инфографике Sputnik, кто представит Молдову на вторых Европейских играх в Минске, и когда наши спортсмены выйдут на арену в своем виде программы.

Вторые Европейские игры стартуют в столице Белоруссии 21 июня и продлятся до 30 июня. В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов:

  • Борьба – 12 представителей. Это Денис Балаур, Игорь Бешляга, Виорел Бурдужа, Николай Чебан, Александр Киртоакэ, Виктор Чобану, Шамхан Жабраилов, Андрей Перпелица, Мариана Кердивара, Эмилия Кырыку, Юлия Леорда и Анастасия Никита. 
    Молдавский борец Виктор Чобану
    © Photo: Facebook / Закрыть Federația de Lupte din Republica Moldova
    Виктор Чобану принес Молдове золотую медаль чемпионата Европы по борьбе
  • Бокс – 10 спортсменов, среди которых Василий Белоус, Николае Бунеску, Виктор Карапчевский, Андрей Кирьяков, Дорин Букша, Дмитрий Галагоц, Виктор Вакула, Андрей Затушевский, Алексей Заватин, Кристина Кравченко.
  • Самбо – 7 спортсменов. Это Серджиу Ослобану, Денис Такий, Сабина Артемчук, Виктория Болохан, Наталья Будяну, Мариана Донос, Паулина Ешану.
  • Дзюдо – 5 человек. Вадим Бунеску, Денис Виеру, Ион Наку, Виктор Стерпу, Никон Заборощук.
  • Гребля – 5 представителей. Олег Нуца, Илие Опря, Олег Тарновский, Даниела Кочу, Мария Олэрашу.
  • Велоспорт – 5 человек. Владислав Коротас, Кристиан Райляну, Вячеслав Руснак, Андрей Врабий, Арман Гарибян.
  • Бадминтон – 2 спортсмена. Это Кристиан Савин, Влада Гынга.
  • Стрельба из лука – 2 представителя. Это Александра Мырка, Дан Олару.
  • В пулевой стрельбе и настольном теннисе у Молдовы по одному участнику - Андрей Альферин и Андрей Пуцунтика, соответственно.

К слову 10 видах спорта разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио.

На первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015 году, молдавские спортсмены завоевали три медали усилиями борцов. Петр Янулов выиграл серебро, а Александр Киртоакэ и Светлана Саенко – бронзовые награды.

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