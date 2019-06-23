Надежды Молдовы на Европейских играх

Смотрите в инфографике Sputnik, кто представит Молдову на вторых Европейских играх в Минске, и когда наши спортсмены выйдут на арену в своем виде программы.

Вторые Европейские игры стартовали в столице Белоруссии 21 июня. Продлятся они до конца месяца. В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Уже известно, что борец Денис Такий завоевал бронзу на Играх.

Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов:

Борьба – 12 представителей . Это Денис Балаур (вольная борьба, вес до 86 кг), Игорь Бешляга (греко-римская борьба, вес до 77 кг), Виорел Бурдужа (греко-римская борьба, вес до 87 кг), Николай Чебан (вольная борьба, вес до 97 кг), Александр Киртоакэ (вольная борьба, вес до 57 кг), Виктор Чобану (греко-римская борьба, вес до 60 кг), Шамхан Жабраилов (вольная борьба, вес до 125 кг), Андрей Перпелица (вольная борьба, вес до 61 кг), Мариана Кердивара (вес до 62 кг), Эмилия Кырыку (вес до 50 кг), Юлия Леорда (вес до 53 кг) и Анастасия Никита (вес до 57 кг).

. Это Денис Балаур (вольная борьба, вес до 86 кг), Игорь Бешляга (греко-римская борьба, вес до 77 кг), Виорел Бурдужа (греко-римская борьба, вес до 87 кг), Николай Чебан (вольная борьба, вес до 97 кг), Александр Киртоакэ (вольная борьба, вес до 57 кг), Виктор Чобану (греко-римская борьба, вес до 60 кг), Шамхан Жабраилов (вольная борьба, вес до 125 кг), Андрей Перпелица (вольная борьба, вес до 61 кг), Мариана Кердивара (вес до 62 кг), Эмилия Кырыку (вес до 50 кг), Юлия Леорда (вес до 53 кг) и Анастасия Никита (вес до 57 кг). Бокс – 10 спортсменов , среди которых Василий Белоус (вес до 69 кг), Николае Бунеску (вес до 52 кг), Виктор Карапчевский (вес до 75 кг), Андрей Кирьяков (вес до 81 кг), Дорин Букша (вес до 60 кг), Дмитрий Галагоц (вес до 64 кг), Виктор Вакула (вес до 56 кг), Андрей Затушевский (вес до 91 кг), Алексей Заватин (вес более 91 кг), Кристина Кравченко (вес до 60 кг).

, среди которых Василий Белоус (вес до 69 кг), Николае Бунеску (вес до 52 кг), Виктор Карапчевский (вес до 75 кг), Андрей Кирьяков (вес до 81 кг), Дорин Букша (вес до 60 кг), Дмитрий Галагоц (вес до 64 кг), Виктор Вакула (вес до 56 кг), Андрей Затушевский (вес до 91 кг), Алексей Заватин (вес более 91 кг), Кристина Кравченко (вес до 60 кг). Самбо – 7 спортсменов . Это Серджиу Ослобану (вес до 82 кг), Денис Такий (вес до 100 кг), Сабина Артемчук (вес до 60 кг), Виктория Болохан (вес до 72 кг), Наталья Будяну (вес до 68 кг), Мариана Донос (вес до 56 кг), Паулина Ешану (вес до 52 кг).

. Это Серджиу Ослобану (вес до 82 кг), Денис Такий (вес до 100 кг), Сабина Артемчук (вес до 60 кг), Виктория Болохан (вес до 72 кг), Наталья Будяну (вес до 68 кг), Мариана Донос (вес до 56 кг), Паулина Ешану (вес до 52 кг). Дзюдо – 5 человек . Вадим Бунеску (вес до 66 кг), Денис Виеру (вес до 66 кг), Ион Наку (вес до 81 кг), Виктор Стерпу (вес до 73 кг), Никон Заборощук (вес до 81 кг).

. Вадим Бунеску (вес до 66 кг), Денис Виеру (вес до 66 кг), Ион Наку (вес до 81 кг), Виктор Стерпу (вес до 73 кг), Никон Заборощук (вес до 81 кг). Гребля – 5 представителей . Олег Нуца, Илие Опря, Олег Тарновский, Даниела Кочу, Мария Олэрашу.

. Олег Нуца, Илие Опря, Олег Тарновский, Даниела Кочу, Мария Олэрашу. Велоспорт – 5 человек . Владислав Коротас, Кристиан Райляну, Вячеслав Руснак, Андрей Врабий, Арман Гарибян.

. Владислав Коротас, Кристиан Райляну, Вячеслав Руснак, Андрей Врабий, Арман Гарибян. Бадминтон – 2 спортсмена . Это Кристиан Савин, Влада Гынга.

. Это Кристиан Савин, Влада Гынга. Стрельба из лука – 2 представителя . Это Александра Мырка, Дан Олару.

. Это Александра Мырка, Дан Олару. В пулевой стрельбе и настольном теннисе у Молдовы по одному участнику - Андрей Альферин и Андрей Пуцунтика, соответственно.

К слову 10 видах спорта разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио.

На первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015 году, молдавские спортсмены завоевали три медали усилиями борцов. Петр Янулов выиграл серебро, а Александр Киртоакэ и Светлана Саенко – бронзовые награды.

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