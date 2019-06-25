Дышать легко: топ зеленых городов Молдовы

На каждого жителя Молдовы приходится в среднем 52 квадратных метра зеленых насаждений, однако в нашей стране есть города, где деревьев нет вообще. В это сложно поверить, но таковы данные Национального бюро статистики. Смотрите инфографику Sputnik.

По данным Нацбюро статистики, самая большая территория зелёных насаждений (с учётом количества проживающих в данной местности человек) - это город Вадул-луй-Водэ. Согласно отчёту ведомства, в 2018 году на зелёные насаждения в городах Молдовы было выделено около 8 000 гектаров земли, что составляет 9% от общей площади всех населённых пунктов городского типа.

На 38 гектарах земли в городах были посажены деревья.

А как у них?

По данным туристической компании TravelBird, составлен рейтинг городов, которые в настоящее время прилагают большие усилия, чтобы сохранить экологические районы, а также увеличивают искусственные зеленые территории.

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Компания рассмотрела 50 городов и учла все виды зеленых зон в каждом районе: леса, скверы, парки, поля для гольфа, сады, виноградники, фермы и многое другое. Чтобы лучше понять, как зеленые пространства в этих городах могут повлиять на опыт путешественников, специалисты TravelBird решили представить данные с точки зрения количества квадратных метров зелени на человека.

Лидирующую позицию в списке занимает Рейкьявик – столица Исландии обеспечивает человеку в среднем 410,8 кв.м зеленого пространства и больше всего – природных заповедников (223,2 кв.м). На последнем месте оказался Токио – здесь всего 4 "квадрата" озелененной территории на человека. Недалеко ушел Стамбул (5 кв.м) и Афины (6,5 кв.м).

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Больше всего лесов – в Окленде: 288,9 кв.м на человека, парков и полей для гольфа – в Сиднее (54,4 и 17,2 кв.м соответственно), общественных садов и фермерских хозяйств – в Праге (22,5 и 86,6 кв.м), искусственных зеленых газонов – в Роттердаме (58,3 кв.м), фруктовых садов – в Гамбурге (9,1 кв.м), виноградников – в Братиславе (10,8 кв.м).

Кстати, недавно был опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом.

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