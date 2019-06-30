Все башканы Гагаузии

Смотрите в инфографике Sputnik, кто в разные годы руководил Гагаузской автономией.

Должность башкана утверждена 14-й статьей Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Башкану подчиняются все органы государственной власти в Гагаузии. Он избирается всеобщим, равным, прямым, тайным и свободным голосованием на альтернативной основе сроком на 4 года.

Один и тот же человек может быть башканом не более двух раз подряд. Он должен быть гражданином Молдовы старше 35 лет и знать гагаузский язык. Башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Молдовы декретом президента страны. Башкан может издавать решения и указы, действительные на всей территории Гагаузии.

Первые выборы башкана состоялись 25 мая 1995 года. Победу на них одержал Георгий Табунщик.

Второй башкан - Дмитрий Кройтор, управлял регионом с 24 сентября 1999 по 21 июня 2002 года.

С 21 июня 2002 по 10 июля 2002 года исполняющим обязанности башкана был Валерий Яниогло.

С 10 июля 2002 по 29 июля 2002 года и.о. башкана был Иван Кристиогло. С 29 июля 2002 по 9 ноября 2002 года исполнял обязанности башкана Георгий Молла.

Затем руководителем автономии вновь стал Георгий Табунщик. Этот пост он занимал с 9 ноября 2002 по 29 декабря 2006 года.

Следующим башканом был Михаил Формузал. Он два раза подряд занимал эту должность - с 29 декабря 2006 по 15 апреля 2015 года.

Последним на данный момент башканом региона была Ирина Влах, которая занимала этот пост с 15 апреля 2015 по 10 мая 2019 года, а после стала кандидатом на должность главы Гагаузской автономии, приняв участие в выборах башкана, которые проходят 30 июня.

Все подробности о выборах главы Гагаузской автономии читайте в сюжете Sputnik.

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