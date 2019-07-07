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Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

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Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Moldova

Рейтинг по трем странами: сколько зарабатывают в Молдове, а сколько получают на Украине и в Румынии, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

Топ самых высокооплачиваемым специальностей в Молдове, Румынии и Украине - инфокоммуникационный сектор, банки и финансы и энергетика. Работники именно этих сфер получают наиболее высокие заработки в трех странах. Сколько зарабатывают учителя и врачи, насколько отличаются зарплаты в странах региона, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

К слову, минимальная зарплата в Молдове самая низкая среди стран Восточной Европы. Размер "минималки" в мае 2019 года увеличился на 165 леев и составил 2775 леев в месяц (около 150 долларов по обменному курсу Национального банка).

По данным европейской статистической службы Eurostat, в Румынии минимальная зарплата составляет 446 евро, в Польше - 523 евро, в Словакии и Чехии около 520 евро, в Хорватии - 505 евро, в Венгрии - 464 евро.

В целом 22 из 28 стран-членов Европейского союза имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики.

Минимальная заработная плата на Украине установлена в размере 4173 гривен или около 142 евро.

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Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
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