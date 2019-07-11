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Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

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ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
© Sputnik / Moldova

Куда пойти учиться - это вопрос не простой: информация о молдавских вузах в одной инфографике Sputnik.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, всего в республике насчитывалось 29 вузов, из которых 19 государственные (в двух высших учебных заведениях страны в 2018-2019 году обучения не было набора), а 10 - частные. Большая часть университетов находится в Кишиневе и по одному - в Бельцах, Кагуле, Комрате и Тараклии. В инфографике Sputnik представлены данные о вузах страны из гида для абитуриента-2019, который можно приобрести в любом книжном магазине или ларьке для прессы.

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Теги:
Sputnik, инфографика, университет


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