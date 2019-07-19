Криминальная Молдова в цифрах
Криминальная Молдова в цифрах
Рейтинг по трем странами: сколько зарабатывают в Молдове, а сколько получают на Украине и в Румынии, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Куда пойти учиться - это вопрос не простой: информация о молдавских вузах в одной инфографике Sputnik.
11 выпускников сдали экзамены БАК на высший балл – таковы результаты за 2019 год до рассмотрения апелляций, поданных учащимися. Вот что рассказали в эфире радиостудии Sputnik Moldova пятеро выпускников, которые получили "10" на экзамене БАК.
Рейтинг по трем странами: сколько зарабатывают в Молдове, а сколько получают на Украине и в Румынии, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Реакция на заявление премьер-министра Молдовы Майи Санду последовала незамедлительно – представитель фракции ПСРМ в парламенте Молдовы Владимир Цуркан прокомментировал это намерение.
Молдавские летчики рассказали, что состояние их здоровья стало лучше.
Как вы думаете, какой из следующих двух красочных фактов предпочёл бы историк или писатель будущего, если бы ему понадобилось кратко, но точно обрисовать революционную ситуацию в Молдове образца 2019 года?
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